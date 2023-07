Rentree Eloy Room in Nederlands voetbal

Vitesse hoopt deze week op groen licht voor de komst van doelman Eloy Room. De Curaçaose international onderhandelt met zijn club in de Verenigde Staten over de ontbinding van zijn contract. Dat moet de weg openen naar een rentree in Arnhem. Met de 34-jarige Room kiest de club voor ervaring. De international was eerder al keeper van Vitesse. Hij won in 2017 met de eredivisionist de KNVB-beker, de enige prijs uit de clubhistorie. Via PSV belandde hij in 2019 in de VS. Voor een terugkeer naar Arnhem moet Room tonnen aan salaris inleveren. De doelman is een grootverdiener bij Columbus Crew.