‘Reputatie Curaçaose online gaming moet drastisch veranderen’

De online gaming industrie op Curaçao wordt door de internationale media nog te vaak afgeschilderd als een schimmige industrie met onzichtbare geldstromen. Die reputatie moet drastisch veranderen. Dat zei Financiënminister Silvania tijdens een ontmoeting met de financiële sector over de modernisering van de online gaming industrie. Vanaf zijn aantreden als minister van Financiën is de modernisering van de kansspelsector één van zijn prioriteiten. Zo moet de online gaming industrie meer belasting gaan betalen. Ook moet er meer werkgelegenheid komen voor de lokale bevolking in deze sector.