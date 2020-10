Restaurant Association mist aandacht voor sector

De Vereniging van Restaurants op Curaçao is erg ontstemd over het aanhouden van de avondklok vanaf elf uur ‘s avonds. Hotelbars en hotelrestaurants mogen vanaf deze week wel langer open blijven. Alle andere restaurants op Curaçao moeten nog steeds om tien uur ’s avonds sluiten. De vereniging had gepleit voor een latere tijd voor de start van de avondklok: twaalf uur ’s nachts in plaats van elf uur ’s avonds. De Curaçao Restaurant Association blijft benadrukken dat de restaurantsector het heel erg zwaar heeft en op deze manier het hoofd niet boven water kan houden.

In de kwestie met de truk’i pan is volgens de vereniging ook nog geen oplossing gevonden. Sinds die open mogen vanaf vijf uur ’s middags is er volgens de vereniging oneerlijke concurrentie ontstaan. Voor restaurants is er strenge regelgeving en een hygiëneprotocol, waar dat voor ondernemers met een Truk’i pan veel minder streng is. Hierdoor hebben de vaste eetgelegenheden veel meer kosten en kunnen zij niet de prijzen hanteren die een foodtruck. De vereniging spreekt hierover met de overheid, maar blijft beleid uit.