Restaurant dicht vanwege illegaal gokmachine

Het multidisciplinair controleteam sloot gisteren een Chinees restaurant. De horecazaak in Montaña Rey had een illegaal roulettemachine. Het restaurant mag pas weer open als de gokmachine is verwijderd.

Het multidisciplinair team voerde gisteren in totaal acht controles uit. Slechts drie ondernemingen hielden zich aan de regels. De inspecteurs constateerden verschillende overtredingen. Zo droegen niet alle werknemers een mondkapje, werden de prijzen niet duidelijk getoond of stond de muziek te luid. Een keukenmedewerker werd naar huis gestuurd. Deze had geen geldig hygiëne keuringskaart bij zich.