Restaurants kijken naar registratiemogelijkheden

De Curaçao Restaurant Association wil ook bijdragen aan een beter monitoringssysteem. Dat is duidelijk gemaakt na een gesprek met epidemioloog Izzy Gerstenbluth. Eerder zei Gerstenbluth al dat er alleen meer toeristen kunnen worden binnengelaten als het systeem verbeterd zodat kan worden nagegaan waar een besmet persoon is geweest en wie in de buurt was.

Met de leden van de restaurantvereniging wordt gekeken naar mogelijkheid voor registratie, hand-sanitizers en voldoende afstandsmaatregelen. Daarnaast wordt van de gasten verwacht hun eigen verantwoordelijkheid te nemen door gebruik te maken van de deze faciliteiten.