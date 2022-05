Restauratie Chinees clubgebouw stap dichterbij

De restauratie van het vervallen Chinese clubgebouw in Scharloo is een stap dichterbij gekomen. Erwin Arkenbout, de Vertegenwoordiger van Nederland, heeft afgelopen weekend gesproken met de Chinese gemeenschap op Curaçao. De Nederlandse staat heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de renovatie van het gebouw aan de Concordiastraat. Deze toezegging is onlangs gedaan in het kader van de 80-jarige herdenking van de Aprilmoorden. Tijdens deze tragische gebeurtenis op 20 april 1942 werden Chinese zeelieden om het leven gebracht. Met het gebaar toont Nederland haar medeleven. Ook moet dit leiden naar een hechtere band tussen de verschillende bevolkingsgroepen binnen het Koninkrijk.