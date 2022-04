Restauratie van slavenhuizen Savonet

De slavenhuizen in Savonet worden gerestaureerd. De vervallen historische panden zijn uitgeroepen tot beschermd monument. De minister van Economische Ontwikkeling kreeg zondag een rondleiding. Tijdens deze excursie kreeg hij van onder andere restauratiearchitect Michael Newton uitleg over het project. De minister geeft zijn steun aan het restauratieproject. Naast dat het goed is voor het toerisme van Bandabou, heeft minister Ruisandro Cijntje (PNP) ook een emotionele band met het gebied. Zijn opa komt uit Savonet.