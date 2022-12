Retraites naar Bonaire voor mensen in laatste levensfase

Villa Aventura op Bonaire gaat retraites organiseren voor mensen in hun laatste levensfase. Gasten leren hoe ze kunnen toewerken naar de acceptatie van hun naderend eind. De laatste levensfase is onderbelicht is en voor velen zelfs een taboe. Villa Aventura wil hier verandering in brengen door middel van een toegankelijk programma dat vanuit kwetsbaarheid zorgt voor meer openheid, acceptatie en verbinding met elkaar, jezelf en de natuur.

De retreats richten zich op mensen die nog goed genoeg zijn om te reizen, geen actieve medische behandeling nodig hebben en samen met hun familie en vrienden nog een laatste ultieme tijd met elkaar willen beleven. Het is dus niet de bedoeling om als hospice te fungeren.

In februari hoopt Villa Aventura de eerste retraitegasten te ontvangen. Een van de initiatiefnemers is Rosalie Tordoir. Zij werkte in het verleden op Curaçao in verschillende leidinggevende posities.