Premier Eugene Rhuggenaath heeft vandaag een bezoek gebracht aan Koning Willem-Alexander. Dat meldt de overheid vandaag. Rhuggenaath is in Nederland in verband met het bijwonen van de Rijksministerraad morgen. Hij heeft vandaag een bezoek gebracht aan de koning in het Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Wat er besproken is tijdens het bezoek is niet bekend.

Meer over curacao nederland Rhuggenaath rijksministerraad willem-alexander