Rhuggenaath doet beroep op Staten

Minister-president Eugene Rhuggenaath heeft gisteren aan het Curaçaose parlement gevraagd akkoord te gaan met de nieuwe noodwet. Gisteren is er uitgebreid over de wet gesproken. Het parlement gaat donderdag verder. Maar volgens Rhuggenaath kan er maar één uitkomst zijn. De regering heeft de wet als gereedschap nodig om effectief tegen de coronacrisis op te treden. Vooral vanuit de oppositie is er veel kritiek op de verregaande macht die de regering met de wet krijgt.

Maar Rhuggenaath legde gisteren uit dat Curaçao momenteel ernstig wordt bedreigd door het coronavirus. Hij noemde de ontwikkelingen zorgelijk. Als voorbeeld noemde Rhuggenaath onder meer dat zonder noodwet de politie geen boetes kan uitschrijven als mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden. Ook is het moeilijk om samenscholingen tegen te gaan. En dat is volgens hem wel dringend noodzakelijk om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de maatregelen houden.