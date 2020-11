Rhuggenaath niet blij met vroegtijdige publicatie naam nieuwe minister

Minister-president Eugene Rhuggenaath is niet blij dat sommige media al hebben gemeld dat Steven Croes is voorgedragen als de nieuwe minister van Onderwijs. Zelf weigert de premier de naam te bevestigen. Hij wil niets zeggen voor de screening is afgerond en vraagt zich vandaag in het Antilliaans Dagblad af of ‘we’ niets hebben geleerd van het verleden. Vorig jaar ontstond er veel commotie toen Neysa Schoop-Isenia in de media werd genoemd als nieuwe minister van Economische Ontwikkeling en ze het uiteindelijk niet werd.

Rhuggenaath benadrukt dat hij als formateur geheimhouding heeft. Tegelijkertijd benadrukt hij het belang van privacy van mensen en de impact die het schenden hiervan kan hebben op gezin, familie en carrière. Nog tijdens de screeningsprocedure van Schoop-Isenia werd bekend dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten vertrouwelijke informatie over haar had verstrekt aan de minister van Financiën.