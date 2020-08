Rhuggenaath: Scholen blijven open

Minister-president Eugene Rhuggenaath heeft vandaag aangegeven dat de scholen op Curaçao voorlopig gewoon open blijven. Wel is er dagelijks overleg met de verschillende schoolbesturen. Als er sprake is van een besmetting op een school, worden daarvoor maatregelen genomen, aldus Rhuggenaath. Maar dat betekent niet dat we alle scholen sluiten. Rhuggenaath is ook interim-minister van Onderwijs. Volgens hem wordt de situatie op de scholen op Curaçao dagelijks geëvalueerd. Hij benadrukte tijdens een persconferentie vanochtend dat er geen reden

is tot paniek.