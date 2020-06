Rhuggenaath: Sinterklaasintocht niet uitgesloten

Een Sinterklaasintocht dit jaar is niet uitgesloten. Dat zegt premier Eugene Rhuggenaath tegen journalist Jericette Moniz. Rhuggenaath stelt zich bewust te zijn van de pijn die de traditionele viering van Sinterklaas kan veroorzaken’ en reageert bevestigend op de vraag of een aangepast feest tot de mogelijkheden behoort. Ook de coronamaatregelen zouden niet per se een probleem hoeven zijn: dat is een uitdaging inderdaad. Maar november is nog ver weg”, aldus Rhuggenaath.