Rhuggenaath tevreden met advies Raad van State

Demissionair minister-president Eugene Rhuggenaath heeft gisteren aangegeven dat hij tevreden is met het advies dat de Raad van State op 3 maart heeft gegeven. Het advies heeft betrekking op het landspakket en het COHO. Hij zegt niet in te kunnen gaan op de inhoud, omdat die nog geheim is. Maar volgens Rhuggenaath was Curaçao de hele tijd ervan overtuigd dat de invoering van de COHO indruist tegen het Statuut. De raad van State heeft dat inmiddels bevestigd. Curaçao is steeds door gegaan met het traject om zo financiële steun aan Curaçao mogelijk te maken. Rhuggenaath zegt nu dat die strategie goed heeft gewerkt. Het is volgens hem nu aan Nederland, aan het demissionaire kabinet en eventueel daarna aan de nieuwe regering om verder te praten over de door de Raad van State voorgestelde heroverwegingen. En ook om over constructieve aanpassingen uit te onderhandelen.