Rhuggenaath: ‘We hebben om hulp gevraagd’

Minister-president Eugene Rhuggenaath heeft gesprekken gevoerd met de andere landen in het Koninkrijk, waaronder Nederland, over de coronacrisis op Curaçao. De situatie in het CMC is dramatisch door de snelle stijging van het aantal coronapatiënten. Volgens Rhuggenaath is er daarom om hulp gevraagd. Onder meer voor het sturen van meer personeel dat kan helpen op de intensive care en met de verzorging van de coronapatiënten. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid van medische uitzendingen. Volgens Rhuggenaath is het niet wenselijk, maar als het nodig is moet Curaçao corona patiënten in andere landen kunnen onderbrengen, zo stelde de minister-president gisteren tijdens een persconferentie.