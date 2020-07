Rhuggenaath wil alternatieven voor controle begroting 

De regering is in gesprek met Nederland over de inhoud van het hervormingspakket. Als daarover een akkoord wordt bereikt kan de derde tranche aan noodsteun worden gegeven. Een groot discussiepunt is de hervormingsentiteit, een Nederlandse controlegroep die het uitgavenpatroon van de eilanden moet controleren. Premier Eugene Rhuggenaath zegt in gesprek met Paradise FM niet tegen een dergelijke entiteit te zijn. Daarbij zou Rhuggenaath wel graag alternatieven willen bespreken van entiteiten die controleren, maar de begrotingen van de eilanden niet bepalen, zoals nu is voorgesteld. Uiterlijk volgende week moet er een besluit komen over de invulling van de hervormingsmaatregelen.

Tagged as entriteit noodsteun Rhuggenaath