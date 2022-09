Ride for the Roses terug van weggeweest

Na een noodgedwongen pauze van twee jaar zullen er dit jaar weer activiteiten van Ride for the Roses plaatsvinden. Gisteren werden de plannen uit de doeken gedaan. Medio oktober is de lancering van Art for the Roses. Deze eindigt met een kunstveiling op 19 november. Verder komt er nog een filmavond, en keert het sportevenement Ride, Walk en Swim for the Roses begin 2023 terug. Al meer dan 15 jaar doen meer dan 10.000 deelnemers aan het evenement mee. Het geld dat wordt opgehaald gaat naar Stichting Prinses Wilhelmina Fonds. Zij ondersteunen kankerpatiënten en hun familieleden. www.ridefortheroses.net.