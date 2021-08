De Curacaose Rigene Isenia is deze zaterdag uitgeroepen tot Miss Teen Universe. In Nicaragua won ze de internationale verkiezing van zo’n 25 andere meiden. Miss Teen Universe is de jonge versie van de grote Miss Universe verkiezing. Deelneemsters uit Mexico en Brazilie werden tweede en derde. In het dagelijks leven gaat Rigene naar het Kolegio Alejandro Paula.