Rigshelon Lak na zoektocht van maanden opgepakt

De politie heeft woensdagavond laten weten dat Rigshelon Lak is opgepakt. Op 21 augustus vorig jaar was er op bevel van de officier van justitie een officiële zoektocht gestart naar de 35-jarige Lak. Hij werd gezocht wegens illegaal bezit van een wapen en munitie. De politie wil zijn betrokkenheid onderzoeken bij verschillende zaken.

Volgens de politie waren ze in de afgelopen maanden meerdere keren heel dicht bij een arrestatie van Lak, maar wist hij steeds te ontsnappen. Dinsdagavond om tien over zes werd hij alsnog gearresteerd. Dat gebeurde bij een voetbalveld in de wijk Marchena.