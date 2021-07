Rijksministerraad trekt geschillenregeling in

De geschillenregeling is door de Rijksministerraad ingetrokken. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken tegenover NU.cw. Er is al jaren sprake van onenigheid binnen het Koninkrijk over de geschillenregeling. De voorzitters van de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben per brief aan de Eerste Kamer hun steun voor het voorstel van rijkswet Koninkrijksgeschillen ingetrokken. De Rijksministerraad heeft daarop wegens het ontbreken van steun van de landen voor de voorliggende regeling, besloten de Rijkswet Koninkrijksgeschillen in te trekken.