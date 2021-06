RIVM: twee nieuwe Gamma-varianten op Curaçao aangetroffen

Er zijn twee nieuwe gevallen van de Gamma-variant van het coronavirus op Curaçao aangetroffen. Dat meldt het RIVM op basis van de laatste monsters die uit het eiland zijn ontvangen. Gamma is de nieuwe benaming de Braziliaanse variant. De WHO heeft namelijk onlangs besloten om het land van herkomst weg te laten bij het aanduiden van varianten. Het RIVM waarschuwt voor een sterke opkomst van de uit India afkomstige Delta-variant. Die duikt steeds vaker op in Nederland.