RKCS lanceert Socialmediaprotocol

De directie van de stichting van Rooms-Katholieke scholen op Curaçao lanceert deze maand officieel haar Socialmediaprotocol. Hiermee biedt de organisatie leerkrachten, leerlingen en ouders een leidraad om op een verantwoorde manier met sociale media om te gaan. In een tijd waarin sociale media vaak voor negatieve doeleinden worden gebruikt, zegt de stichting te willen bijdragen aan een cultuur van respect, veiligheid en positiviteit online. Het protocol is niet bedoeld om te beperken, maar juist om richting en houvast te bieden, zo laat het vandaag weten.

Het protocol helpt volgens de RKCS alle betrokkenen in het onderwijs om stil te staan bij hun eigen rol en invloed binnen de digitale wereld. “Het Socialmediaprotocol maakt deel uit van het bredere beleidskader voor digitale geletterdheid dat RKCS in nauwe samenwerking met Digiwijzer heeft ontwikkeld. Dit beleidskader vormt de basis van een meerjarenproject, waarin schoolleiders, leerkrachten en ouders begeleiding krijgen in hun rol om kinderen en jongeren voor te bereiden op een bewuster en weerbaarder bestaan in de digitale wereld”, aldus de onderwijsstichting