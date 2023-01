De kogel is door de kerk. De Rijksministerraad is vandaag officieel akkoord gegaan met de afbouwen van de 12,5 procent salariskorting. De salariskortingen waren een voorwaarde voor de Nederlandse coronasteun. Sinds 2020 moesten ambtenaren inleveren op onder andere vakantiegeld. Ministers en Statenleden moesten 25 procent inleveren. Het besluit van de Rijksministerraad is met name belangrijk voor ambtenaren en gelijkgestelden met lagere inkomens.