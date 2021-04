Zorgen over roadblock-appgroep

De politie op Curaçao zegt zich zorgen te maken over waarschuwingen die via WhatsApp-groepen worden rondgestuurd. De verschillende app-groepen zijn in het leven geroepen om de mensen te waarschuwen voor roadblocks. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. De controles worden via de groepen doorgegeven, zodat automobilisten deze kunnen omzeilen. De politie zegt zich bedrogen te voelen. De maatregelen zijn juist bedoeld om de samenleving te beschermen door niet te veel mensen op straat te hebben.

Het Korps Politie Curaçao zegt tegen het Antilliaans Dagblad dat “er personen zijn die de ernst van de situatie niet inzien. Zij kiezen ervoor door te gaan met het niet naleven van de maatregelen en het leven van anderen in gevaar te brengen.”