Roda JC neemt Curaçaose international over

De Nederlandse voetbalclub Roda JC heeft de eerste versterking voor volgend seizoen binnen: de Curaçaose aanvaller Anthony van den Hurk wordt transfervrij overgenomen van Helmond Sport. De spits tekent bij de eerstedivieclub een contract voor één jaar met een optie voor nog één seizoen. Van den Hurk is vaste waarde in het Curaçaose nationale elftal. Hij speelde de afgelopen twee seizoenen voor Helmond Sport, waarvoor hij afgelopen seizoen vijftien keer scoorde in 34 wedstrijden. Hij speelde eerder voor FC Eindhoven, FC Den Bosch, De Graafschap en MVV, waarna hij via Zweden, Polen en Turkije in 2023 in Helmond belandde.

Ook kwam hij in het verleden jarenlang uit voor de jeugd van PSV. Van den Hurk stond eerder ook al op het lijstje van Roda, maar toen kwam het niet tot een sportieve samenwerking tussen beide partijen.