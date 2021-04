Rode Kruis Aruba stopt met voedselprogramma

Het Rode Kruis op Aruba stopt met het verstrekken van voedselhulp aan de zwakkeren in de samenleving. Toen de corona pandemie zich aandiende, was al snel duidelijk dat het ging om een ramp van gigantische omvang. Veel mensen op Aruba raakten hun werk kwijt en zaten van de ene op de andere dag zonder inkomen. Het Rode Kruis heeft sindsdien meer dan 27.000 mensen geholpen met een voucher om boodschappen te kunnen doen. Er werden ruim 7000 voedselpakketten uitgedeeld en meer dan 90.000 warme maaltijden. Er was steun vanuit het lokale bedrijfsleven om dit te realiseren en vanuit Nederland. Momenteel wordt door de regeringen van Aruba en Nederland gewerkt aan een nieuw programma om noodlijdende burgers te helpen.