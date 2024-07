Jean Julien Rojer en Robin Haase vormen morgen een duo op het Generali Open. De tennissers treffen het Spaanse duo Sergio Martos Gornes en Jaume Munar op de baan. Rojer en Haase zullen ook op de Olympische Spelen in Parijs een duo vormen bij het herendubbelspel. Maar eerst moeten ze het toernooi in Oostenrijk doorkomen. De finale is aanstaande zaterdag. Haase wist het toernooi in 2011 en 2012 te winnen.