Rojer in kwartfinales gemengd dubbelspel US Open

Jean-Julien Rojer en zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador zijn gisteren gesneuveld in de derde ronde van het US Open. Het als vierde geplaatste duo ging in drie sets onderuit tegen de Amerikaan Robert Galloway en de Fransman Albano Olivetti. Toch maakt de Curaçaose tennisser nog kans op een titel. Vandaag staat hij in de kwartfinales van het gemengd dubbelspel met Ellen Perez uit Australië. Het tweetal treft dan het Amerikaanse duo Austin Krajicek en Jessica Pegula.