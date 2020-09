Rojer met dubbelpartner Tecau in halve finales US Open

De Curaçaose tennisser Jean-Julien Rojer heeft in het mannendubbelspel van de US Open de halve finales bereikt. Met zijn Roemeense tennispartner Horia Tecau was hij in de kwartfinales te sterk voor Rohan Bopanna uit India en de Canadees Denis Shapovalov. Rojer/Tecau zegevierde in New York binnen anderhalf uur in twee sets: 7-5 7-5.

Het koppel schakelde in de tweede ronde de titelhouders uit. Rojer en Tecau bleven de Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah met 4-6 6-3 6-4 de baas. Cabal/Farah was als eerste geplaatst. Rojer en Tecau wonnen het toernooi in New York in 2017. Ze schreven in 2015 ook samen Wimbledon op hun naam. In de halve finales op Flushing Meadows komt het ervaren duo uit tegen de Kroaat Mate Pavic en de Braziliaan Bruno Soares.