Rojer pakt makkelijkste toernooizege uit loopbaan

Jean Julien Rojer heeft de makkelijkste toernooizege in z’n lange carriere gepakt. Zowel de halve finale als de finale van het tennistoernooi van Adelaide hoefden hij en z’n dubbelpartner Marcelo Arevalo niet te spelen. Het duo Glasspool / Heliovaara trok zich in de halve finale terug wegens een blessure van Glasspool. Afgelopen nacht werd ook die finale tegen het duo Dodig / Krajicek een walkover vanwege rugklachten van Dodig.

Rojer zelf noemde z’n 34ste toernooizege heel apart. Dit was ‘m nog nooit overkomen. De 41-jarige Curaçaoënaar en z’n partner beginnen in elk geval uitgerust aan dat andere toernooi down under: de Australian Open.