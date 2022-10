Jean-Julien Rojer is gisteren in de kwartfinale van het dubbelspel in het Zwitserse Bazel uitgeschakeld. De Curaçaose tennisser boog met zijn Salvadoraanse gezel Marcelo Arévalo voor het Kroatisch-Amerikaanse duo Ivan Dodig en Austin Krajicek. In twee sets was Rojers Swiss Indoors avontuur ten einde gekomen. Rojer en Arévalo wonnen vorige week nog het dubbeltoernooi van Stockholm Open.