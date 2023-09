Roofpoging bij UDC

Een student van UDC was vandaag bijna zijn ketting kwijtgeraakt. Op klaarlichte dag werd de student het slachtoffer van een roofpoging. Dat meldt de politie. De verdachte probeerde de halsketting van de student af te rukken, maar dat mislukte omdat de student snel wegrende. Het incident gebeurde op het terrein naast UDC. Er zijn geen arrestaties verricht. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het kentekennummer van de verdachte is bekend bij de politie. In een verklaring meldt de onderwijsinstelling dat er normaal bewakers zijn die toezicht houden op de parkeerplaats. Door de hitte was de bewaking even op een koele plek gaan zitten. Beeld: Direct Media