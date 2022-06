Tot vanmorgen werden op verschillende plekke rooien schoongemaakt. De watergreppels langs de weg bevatten doorgaans veel onkruid en afval. Het schoonmaken van de rooien begon een paar weken geleden al. Vanmorgen om 10 uur is ook de pontjesbrug weggesleept door boten van sleepbedrijf KTK. Die ligt tot de storm voorbij is, veilig tegenover de scrapyard in het Schottegat.

(Foto: Curd Evertsz)