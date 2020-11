Rudolf de Wit tegen mondkapjesplicht

De bekende Curaçaose fysiotherapeut Rudolf de Wit is tegen het besluit van de overheid om een mondkapje verplicht te stellen als mensen winkels of begrafenissen bezoeken, of gebruik maken van het openbaar vervoer. Volgens hem is het besluit illegaal. Hij noemt het een klap in het gezicht van ‘medici, juristen en iedereen die weet dat het illegaal is’. Er is volgens hem geen wet die het besluit ondersteunt. Daarnaast zegt De Wit dat helemaal niet is bewezen dat mondkapjes ook daadwerkelijk beschermen.

De Wit was de afgelopen jaren vaak in het nieuws met zijn strijd tegen het toevoegen van fluoride in het Curaçaose drinkwater. Ook met zijn bezwaar tegen mondkapjes hamert hij er op dat iedereen de baas is over zijn of haar eigen lichaam. Volgens hem had de regering al jaren geleden meer moeten investeren in het informeren van de bevolking over gezond eten en drinken. Het zou volgens hem correcter zijn geweest om mensen te leren hun immuunsysteem te verhogen in plaats van mondkapjes verplicht te stellen, zo zegt hij tegen Amigoe.