Rugnummer 25 voor altijd van Andruw Jones

De Atlanta Braves hebben zaterdag het rugnummer 25 van Andruw Jones uit de roulatie gehaald. Nooit meer zal een speler van de Amerikaanse honkbalclub nummer 25 dragen. De Curaçaoënaar werd in het zonnetje gezet door onder meer de voorzitter van de Braves en zijn oud-teamgenoten Tom Glavine en Chipper Jones. Ze noemden hem de beste center fielder die ze ooit hebben zien spelen. Jones zelf bedankte in zijn speech zijn ouders, gezin, oud-teamgenoten en zijn voormalig manager Bobby Cox. Bovenal bedankte hij de fans in Atlanta.