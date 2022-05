Ruim 10.000 kilo aan producten over de datum

MEO heeft gisteren weer een groot aantal diepvriesproducten die over de datum zijn in beslag genomen. In twee dagen tijd heeft het multidisciplinair team dat controles uitvoert bij ondernemingen ruim 10.000 kilo aan levensmiddelen meegenomen en laten vernietigen. Beide vangsten zijn gedaan bij de groothandel Livoni Agencies. Het bedrijf krijgt vandaag weer een bezoek van de inspectiediensten. Elk hoek van de groothandel wordt binnenstebuiten gekeerd.