Ruim 106.000 mensen gevaccineerd binnen een jaar

Vandaag is het precies een jaar geleden dat het vaccinatietraject is gestart. In een jaar tijd hebben ruim 106 duizend mensen zich ingeënt tegen het coronavirus. In een advertentie bedankt de overheid iedereen die zich hiervoor heeft ingezet, zoals de huisartsenvereniging, de laboratoria en alle ambtenaren die hebben bijgedragen aan het succes van het programma. Curaçao wilde toen 123 duizend inwoners een coronaprik toedienen voor groepsimmuniteit. Dit doel is niet behaald.

