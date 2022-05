Ruim 1700 leerlingen doen Efo-toets

Vandaag is de spannendste tijd aangebroken voor groep 8’ers. Tot en met 11 mei zwoegen ruim 1700 achtstegroepers op de Efo-toets. Voor veel kinderen is dit een spannend moment. De eindtoets bepaalt voor een groot deel naar welke school de leerlingen volgend jaar gaan. Docenten baseren hun studieadvies voor de middelbare school deels aan de hand van de scores van de eindtoets. Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens is verantwoordelijk voor de Efo-toets. Dit jaar is het voor de twaalfde keer dat de Efo wordt afgenomen. De leerlingen van 56 scholen worden beoordeeld op hun Papiaments, Nederlands en rekenen. De resultaten van de eindtoets worden in de tweede week van juni 2022 aan de schoolbesturen overhandigd.

