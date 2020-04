In totaal 235 personen hebben op Aruba een boete gehad voor het overtreden van de avondklok. Die is twee weken geleden ingesteld. De boete bedraagt 1000 gulden per persoon. Nog maar 13 mensen hebben betaald of zijn met een betalingsgregeling begonnen. Dat betekent dat nog 222 personen moeten betalen. Wie dat niet doet, moet voor de rechter verschijnen en kan tot twintig dagen gevangenisstraf worden veroordeeld.