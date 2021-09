Er is zo’n 300.000 kilo aan afval opgehaald tijdens World Cleanup Day afgelopen zaterdag. Zo maakt de organisatie bekend. Er hebben zo’n 2400 vrijwilligers meegedaan op maar liefst 95 locaties op het eiland. De exacte hoeveelheid die is opgehaald wordt in de komende dagen bekend gemaakt. Volgend jaar wordt de tiende editie georganiseerd.

