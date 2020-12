Ruim 3,6 miljoen uitgegeven aan coronacrisis

Er is vanaf half maart tot aan oktober ruim 3,6 miljoen gulden uitgegeven aan rampenbestrijding. Dat blijkt uit een tussenrapportage van het Ministerie van Algemene Zaken over de situatie rondom covid-19 op Curaçao. Hiervan komt bijna 14,5 duizend van consumptiekosten tijdens vergaderingen, bijna 200 duizend gulden aan communicatie en beleidskosten, bijna 50 duizend gulden aan VKC en 610 duizend gulden aan quarantainehotels. Daarnaast kostte het verblijf van de medici uit de VS nog eens ruim 700 duizend gulden.