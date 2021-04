Ruim 4000 vaccinaties op 1 dag

Het aantal dagelijkse vaccinaties op Curacao neemt toe. De afgelopen 24 uur zijn 4269 personen gevaccineerd. In totaal hadden om 10 uur vanmorgen 45.386 mensen hun eerste prik gehad. 66.984 mensen hebben een afspraak gemaakt of reeds hun eerste of tweede inenting gehad. 12.789 mensen hebben zelfs al een tweede vaccinatie gehad.

De overheid heeft de ambitie om zo’n 7000 mensen per dag te vaccineren. Eind april moet iedereen die dat wil zijn eerste prik kunnen hebben gehad, zei minister van GMN Zita Jesus-Leito vorige week. De komende dagen gaat naast de bestaande locaties een nieuw groot vaccinatiecentrum open in het World Trade Center.

In totaal hopen de autoriteiten 85% van de volwassen bevolking van Curacao te vaccineren. Dat komt neer op zo’n 105.000 mensen. Bij een percentage van 85% vaccinatie zou binnen een samenleving sprake zijn van groepsimmuniteit.