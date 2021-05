Ruim 4000 voedselhulpaanvragen bij SOAW

Ruim 4000 personen hebben zich aangemeld bij SOAW voor voedselhulp. Dat zegt het ministerie vandaag in een persconferentie. Dat zijn een stuk minder registraties dan het Rode Kruis hiervoor had. Daar stonden 6000 personen geregistreerd voor e-kaartjes en voedselpakketten. SOAW is begin deze maand begonnen met de overname van de voedselhulp van het Rode Kruis. Van de ruim 4000 aanmeldingen zijn er inmiddels bijna 1500 goedgekeurd. Zo’n 1500 aanvragen zijn nog in behandeling en iets meer dan 200 aanvragen zijn incompleet verklaard. Ook zijn er ruim 1200 aanvragen afgekeurd.

De meeste afgekeurde aanvragen waren omdat deze personen niet in aanmerking bleken te komen voor voedselhulp. De hulp wordt alleen gegeven aan mensen met een lager inkomen dan 650 gulden per maand of die van onderstand moeten leven. Sinds gisteren is het niet meer mogelijk om je in de wijk te registreren. Iedereen die zich nog niet heeft aangemeld kan dit alsnog doen via de website van SOAW of telefonisch.