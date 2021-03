Ruime verkiezingswinst voor MFK

Movementu Futuro Korsou is de grote winnaar geworden van de Statenverkiezingen op Curaçao. De partij van lijsttrekker Gilmar ‘Pik’ Pisas behaalde 27,8 procent van de stemmen. Door de verdeling van een groot aantal restzetels is dat goed voor 9 van 21 zetels in het parlement. De partij van demissionair premier Eugene Rhuggenaath wordt tweede met 13,9 procent, oftewel vier zetels. Nummer drie is de PNP met nieuwe lijsttrekker Ruthmilda Larmonie-Cecilia, goed voor vier zetels.

Andere partijen die zetels behalen zijn MAN (omlaag van 5 naar 2) en nieuwkomers KEM van Michelangelo ‘Lo’ Martines (1) en Trabou pa Korsou van Rennox Calmes (1).

PNP

Pisas had al aangegeven dat zijn partij niet met PAR wil regeren. PNP lijkt een serieuze optie. Zowel Pisas als nummer 2 van de PNP Ornelio ‘Kid’ Martina gaven tegenover Paradise FM aan open te staan voor een samenwerking tussen hun partijen.

COHO

Onder andere het afsprakenpakket met Nederland, middels het bestuursorgaan COHO, zal als onderwerp op tafel liggen. Nederland en Curaçao zetten enkele maanden geleden hun handtekening onder financiële hulp uit Nederland in ruil voor vergaande Curaçaose hervormingen. MFK heeft al aangegeven niet blij te zijn met de gemaakte afspraken – Curaçao moet in de ogen van de partij teveel inleveren.

Verliezers

Partijen die uit het parlement verdwijnen, zijn PIN van Suzy Camelia Romer (4,4%), Korsou di Nos Tur, Movementu Progresivo en Pueblo Soberano. De nieuwkomers van Un Kambio Pa Korsou kwamen 51 stemmen tekort voor een zetel. Ook Vishon, de Democratische Partij en pro-Nederland partij Kumun redden het niet. Net als Kousa Prome, die strijden voor onafhankelijkheid.

Woensdagochtend om 10 uur wordt de definitieve uitslag bekend. Dan zal ook bekend worden hoeveel stemmen op individuele personen zijn uitgebracht.

MFK

Gilmar ‘Pik’ Pisas is sinds de oprichting verbonden aan de partij MFK. Pisas komt uit Barber, aan de westkant van Curaçao, waar zijn partij zoals verwacht veel stemmen in de wacht sleepte. Pisas werd partijleider nadat zijn voorganger, oud-premier Gerrit Schotte werd veroordeeld vanwege witwassen, fraude en ambtelijke corruptie. Oud-agent Pisas benadrukte in aanloop naar deze verkiezingen zich in te zetten voor een schone MFK.