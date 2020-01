De heftige rukwinden hebben een dak van een huis afgeblazen. Het ging om een winkel in de Spaarnestraat en ook de bedrading van elektra is kapotgewaaid. De wind kan vandaag tijdens buien uitschieten tot windkracht 6, wel 61 km per uur. De Meteo heeft code geel afgegeven in verband met hoge golven die hierdoor kunnen optreden.