Russische criminelen hebben vrij spel in lokale online casino’s

De Italiaanse maffia, criminele Russen en witwassers maken gebruik van de Curaçaose online casino’s. Dit concludeert onderzoeksjournalist Karlijn Kuijpers in de Groene Amsterdammer. Uit het onderzoek van het opinieweekblad blijkt dat verschillende Curaçaose online casino’s in handen zijn van Russische, Oekraïense en Belarussische eigenaren. De overheid houdt geen toezicht op de online goksector. Hierdoor hebben criminelen vrij spel. Een aantal private bedrijven bepaalt wie tot de online gokmarkt wordt toegelaten. Casino-eigenaren betalen ongeveer vijfduizend dollar per jaar voor een licentie. Hoeveel geld er in de gokpaleizen omgaat is onbekend. De omzet stroomt vaak niet door Curaçao, maar door anonieme bedrijven. Het Curaçaose gokbedrijf Cyberluck probeerde nog de publicatie tegen te houden via een kortgeding, maar verloor.