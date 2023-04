Russische gokbedrijven omzeilen sancties via Curaçao

Oekraïne zet verschillende gokbedrijven die actief zijn op Curaçao op een sanctielijst omdat ze banden zouden hebben met Rusland. Het gaat om bedrijven als 1xBet en Betcity.net. Dat meldt het journalistieke platform Follow the Money. Curaçao is een bijzondere speler in de wereldwijde gokindustrie. Jaarlijks worden er vergunningen afgegeven aan grote, internationale bedrijven waar miljarden in omgaan. Die bedrijven hebben allemaal een Curaçaose licentie. In de praktijk betekent dit dat er duizenden verschillende gokwebsites zijn waar niemand zicht op heeft, maar die wel zijn geregistreerd via bedrijven op Curaçao. De minister van Financiën wil met de nieuwe gokwetgeving het toezicht op de sector verbeteren.