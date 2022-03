“Russische invasie vormt geen bedreiging voor Curaçao”

De crisis in Oekraïne heeft nog geen directe gevolgen voor Curaçao. Dat zegt premier Gilmar Pisas. Volgens hem is er geen reden voor paniek. De overheid houdt de ontwikkelingen in Oost-Europa scherp in de gaten. Er wordt vooral gekeken naar de mogelijke effecten van de oorlog in Oekraïne op Curaçao.

Vorige week sprak de premier met onder meer Defensie, rampenbestrijding en Interpol over de crisis. Uit die gesprekken blijkt dat de militaire oefeningen in onze regio niet zijn toegenomen.