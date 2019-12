Rust keert terug op Sint Maarten

De situatie op het Franse gedeelte van Sint Maarten is weer verder genormaliseerd. Dat hebben lokale autoriteiten laten weten. Zo zijn de meeste wegblokkades opgeruimd en de meeste scholen weer open. Alleen in het gebied Sandy Ground is het nog onrustig. Vorige week ontstonden rellen nadat vanuit Frankrijk plannen waren aangenomen tegen de zin van de lokale autoriteiten. Verschillende wegen werden geblokkeerd. De invoering van het gewraakte plan is daarop voorlopig uitgesteld, waarna het protest afnam.