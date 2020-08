Rutte: “In steden waar de cijfers fors oplopen, zijn forse maatregelen nodig.”

In Nederland wordt geadviseerd om geen samenkomsten meer in de privésfeer te houden van meer dan zes personen. Dat meldt Premier Mark Rutte vandaag in de persconferentie. Hiervoor is gekozen omdat de meeste besmettingen op werk, binnen vriendengroepen of binnen familie plaatsvinden. Ook wordt nog steeds geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Rutte meldt dat Amsterdam later extra lokale maatregelen bekend zal maken. Ook wordt er gekeken naar het verplicht maken van quarantaine en contactonderzoek. Eerder vandaag werd bekend dat er in de afgelopen week 4.013 mensen in Nederland positief testten op het coronavirus. Dat zijn 23 mensen minder dan vorige week, toen 4.036 nieuwe besmettingen werden gemeld.

Bij de persconferentie op 6 augustus waarschuwde het kabinet voor de gevaarlijke opmars van het virus en zei dat er mogelijk extra maatregelen volgen als het aantal nieuwe besmettingen niet afneemt